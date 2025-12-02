Froschschenkel gelten in Europa als beliebte Delikatesse. Damit die Tiere überleben, sollen künftig Handelsbeschränkungen für sie gelten.
Samarkand - Für den Handel mit bestimmten Wasserfröschen gelten künftig strenge Regeln. Sie werden vor allem für den Verkauf von Froschschenkeln gefangen, die einigen Menschen als Delikatesse gelten. Die zuständige Kommission der Weltartenkonferenz (Cites) hat beschlossen, vier Arten in Schutzlisten aufzunehmen. Der Beschluss muss zum Ende der Konferenz noch im Plenum bestätigt werden.