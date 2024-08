Schutz vor hohen Temperaturen: Ludwigsburg fällt beim Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe durch

1 Asphaltwüste Marktplatz: Hier sollen in Zukunft Bäume gepflanzt werden. Foto: Simon Granville

Ludwigsburg schneidet im Hitzecheck der deutschen Umwelthilfe schlecht ab: Zu viel Versiegelung, zu wenig Grün. Für die Stadt ist die Erhebung teils nicht nachvollziehbar – sie sieht sich als Produktionsstandort im Nachteil.











Ludwigsburg heizt sich auf. Zwei Faktoren, die das begünstigten, sind der Anteil versiegelter Flächen und Grünflächen. Beim Hitze-Check der deutschen Umwelthilfe (DUH) hat die Barockstadt im Vergleich deutscher Städte einen der letzten Plätze belegt, unter den Städten in Baden-Württemberg den vorletzten Platz. Nur noch Heilbronn hat einen höheren Prozentsatz an Versiegelung, bei der Menge an Grünvolumen liegt Ludwigsburg sogar kurz hinter Heilbronn. Warum schneidet Ludwigsburg so schlecht ab? Und was versucht die Stadt dagegen zu unternehmen?