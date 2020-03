1 Auch Anlagen zu individuellen Trainingszwecken werden bis auf weiteres untersagt. Foto: dpa/Marijan Murat

Zum Schutz der Bevölkerung untersagt die Stadt Stuttgart mit sofortiger Wirkung den gesamten Trainings- und Sportbetrieb in allen Turn- und Sporthallen, auf allen Vereinssportanlagen, in Vereinsräumen und Fitnessstudios aller Art.

Stuttgart - Wie das Amt für Sport und Bewegung am Samstag mitteilt, wird der gesamte Trainings- und Sportbetrieb in allen Turn- und Sporthallen, auf allen Vereinssportanlagen, in sonstigen Vereinsräumen und in Fitnessstudios aller Art mit sofortiger Wirkung untersagt.

Die Maßnahme wird zum Schutz der Bevölkerung getroffen und besteht bis auf Widerruf. Auch Anlagen zu individuellen Trainingszwecken werden bis auf weiteres untersagt. Dazu zählen laut Stadt auch private Yoga- und Pilatesstudios.

Ausgenommen vom Verbot sind Rehabilitationssport und Physiotherapie, die ärztlich verordnet wurden – jedoch nur für Personen ohne Infektionsanzeichen. Die Stadt will damit erreichen, dass der enge Kontakt beim Sport unterbunden wird und sich das Virus nicht weiter verbreiten kann.

Es wird dringend appelliert, soziale Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren, um die Infektionsketten zu unterbrechen und die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.