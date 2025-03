Restaurant in Miami "Pulp Fiction"-Steak: John Travolta gönnt sich 1.000-Dollar-Dinner

Was befand sich in dem Koffer, den John Travolta in "Pulp Fiction" öffnete? Für ein Restaurant in Miami könnte es ein teures Steak gewesen sein - und genau das nahm der Schauspieler jetzt entgegen. Natürlich stilecht in einem "Beef Case".