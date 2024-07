Schutz skurriler Tierarten: Umweltschützer feiern neuen Xesap-Nationalpark in Laos

Umweltschützer feiern neuen Xesap-Nationalpark in Laos

2 Rotschenklige Kleideraffen gelten als eine der schönsten Primatenarten überhaupt. (Archivbild) Foto: Carola Frentzen/dpa

Asiatische «Einhörner» und Rotschenklige Kleideraffen: Im Süden von Laos leben einige der skurrilsten und seltensten Tierarten der Welt. In einem neuen Nationalpark werden sie nun besser geschützt.











Vientiane - Umweltschützer feiern die Ausweisung eines neuen Nationalparks in Laos, in dem viele seltene und ausgefallene Tierarten leben. Der Xesap-Nationalpark umfasse künftig ein mehr als 202.000 Hektar großes Gebiet in dem südostasiatischen Land, das Heimat teils skurril anmutender Arten sei, teilte der WWF mit.