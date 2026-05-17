Schutz gegen Katastrophen: Europas Kampf gegen Waldbrände

Im Sommer wüten immer häufiger Feuer, gefährden Leben und zerstören Hab und Gut. Die EU hilft den Staaten über ein neues Katastrophenschutzprogramm mit Rat, Tat und viel Geld.
Der Sommer ist noch fern, doch in Deutschland kündigt sich bereits die Waldbrandsaison an. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz im brandenburgischen Jüterbog brach Anfang Mai ein großflächiges Feuer aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da auf dem gesamten Gelände noch Munition in der Erde liegt. Erst in diesen Tagen konnten die letzten Glutnester nach einem spektakulären Brand am Saurüsselkopf im Chiemgau gelöscht werden. Dort schien auf rund 1250 Metern Höhe der gesamte Gipfel in Flammen zu stehen.