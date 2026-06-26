Schutz gegen extreme Hitze: Wir sind erstaunlich unvorbereitet

Hitzephasen sind neue Normal. Darauf müssen wir uns als Gesellschaft einstellen, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah.
Baden-Württemberg schwitzt. Bereits am Donnerstag wurden bisherige Temperaturrekorde gerissen, am Wochenende dürfte es nicht viel besser werden. Reihenweise hagelte es in den vergangenen Tagen deswegen Absagen. Die Fußballverbände von Baden und Württemberg sagen Spiele ab. Der Württembergische Tennisverband empfiehlt, sie zumindest zu verlegen – oder Eimer mit Eiswasser bei den Partien bereitzustellen. Stadtläufe – etwa in Ravensburg - werden in Teilen abgesagt. Feste wie das Stuttgarter Kinderfest werden auf den Herbst verschoben – ebenso wie der bundesweite Bevölkerungsschutztag.