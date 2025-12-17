Die Taubenhilfe Ludwigsburg kümmert sich um Notfälle, sieht die umstrittenen Stadtvögel zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt – und hat einen großen Wunsch.
Schon beim bloßen Anblick von Tauben schwillt vielen Menschen der Kamm. Weil die Vögel Fassaden mit ihrem Kot verschandeln können. Weil es oftmals als lästig empfunden wird, wenn die Tiere zwischen den Beinen nach einem heruntergefallenen Brotkrümel picken. Oder weil man gar befürchtet, sie könnten Krankheiten übertragen. Hanna Emmert, Susi Helfer und Christina Neumann kennen all diese Ängste und Vorurteile – und haben dennoch ein großes Herz für die umstrittenen gefiederten Stadtbewohner. Und nicht nur das. Das Trio engagiert sich sogar für einen neuen Verein, der sich den Schutz der Tiere auf die Fahne geschrieben hat: die Taubenhilfe Ludwigsburg.