Schutz für Fußgänger in Oberstenfeld: Gefährlicher Weg für Kinder – Tempo 20 soll Autofahrer bremsen

1 Wie viel bringt Tempo 20 statt 30? In Oberstenfeld will die Verwaltung Fußgänger damit besser schützen. Foto: pa/Bernd Weißbrod

Die Verwaltung in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) will in der Ortsmitte Fußgänger besser schützen. Das will sie mit einer Tempo-20-Zone erreichen. Andere Kommunen haben das schon gemacht. Wie sind dort die Erfahrungen?











Die Ortsmitte von Oberstenfeld gilt als lebendig. Das liegt an an einer attraktiven Mischung aus Ärzten und Geschäften – und genügend Parkplätzen. Der Nachteil im mitunter quirligen Geschehen: Autofahrer müssen sich mit Fußgängern arrangieren und umgekehrt. Die Gemeindeverwaltung will das Miteinander nun auf eine neue Basis stellen: Tempo 20 statt 30.