Schutz für Flughäfen: Zentrum für Drohnenabwehr geht an den Start

Bei der Innenministerkonferenz Anfang Dezember war die Abwehr von Drohnen ein zentrales Thema. Jetzt eröffnen Bund und Länder ein gemeinsames Zentrum.
Vertreter von Bund und Ländern eröffnen am Mittwoch in Berlin ein gemeinsames Drohnenabwehrzentruml. Es soll ein aktuelles bundesweites Lagebild erstellt und Abwehrmaßnahmen abgestimmt werden. In dem neuen Zentrum, das bei der Bundespolizei angesiedelt ist, sollen Vertreter der Sicherheitsbehörden, der Bundeswehr und der Nachrichtendienste mit am Tisch sitzen.