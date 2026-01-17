Schutz für die Hohe See: Meeresschutzabkommen tritt in Kraft – Historischer Tag

Die Hohe See macht zwei Drittel der Meere aus – geschützt war sie bisher kaum. Ein Vertrag soll Ökosystemen, Klima und Menschheit nützen. Experten loben ihn als fortschrittlichen Meilenstein.
Berlin - Erstmals gibt es ein UN-Abkommen zum Schutz der Hochsee – am Samstag tritt es in Kraft. Es sei ein "historischer Tag" für die Weltmeere, sagt Fabienne McLellan, Geschäftsführerin der Meeresschutzorganisation OceanCare. "Dieses Abkommen ist eine Rettungsleine hin zur Erhaltung der Hochsee und zur wirksamen Bewältigung und Eindämmung grenzüberschreitender Bedrohungen, damit diese riesigen Gewässer als Lebensraum für Meeresbewohner bewahrt werden."