Schutz für Beete: Das sind die besten Anti-Schnecken-Pflanzen

Schnecken fressen Salat und Gemüse oft über Nacht kahl. Chemie muss aber nicht sein, um sie davon abzuhalten. Lavendel, Rosmarin und andere mediterrane Kräuter schrecken die Tiere mit ihrem Duft ab.
Schnecken gehören zu den größten Frustfaktoren im Garten. Kaum sind junge Salatpflänzchen gesetzt oder erste Kräuter ausgetrieben, sind sie oft schon wieder angeknabbert oder verschwunden. Chemische Mittel sind dabei nicht für jeden eine Option - umso beliebter sind natürliche Lösungen. Eine davon: Pflanzen, die Schnecken gar nicht oder nur ungern mögen. Bestimmte Arten wirken dabei wie eine natürliche Barriere im Beet und können helfen, empfindlichere Pflanzen zu schützen.