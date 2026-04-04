Das UN-Umweltprogramm meldet einen wichtigen Meilenstein beim Schutz der Ozeane. Allerdings liegt das eigentliche Ziel in weiter Ferne. Und das ist nicht der einzige Haken.
Nairobi - Beim weltweiten Schutz der Ozeane sieht das UN-Umweltprogramm (UNEP) einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mittlerweile seien zehn Prozent der Ozeane als geschützte Gebiete ausgewiesen, teilte die Organisation in Nairobi mit. Allerdings ist die Weltgemeinschaft damit noch weit entfernt von dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30 Prozent der Ozeane unter Schutz zu stellen.