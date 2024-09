Wie Röntgenstrahlen Asteroiden umlenken sollen

1 In unserem Sonnensystem schwirren Abermillionen Asteroiden herum, von denen einige auch der Erde gefährlich werden könnten. Foto: Imago/Zuma Press Wire

Der Einschlag eines Asteroiden könnte der Erde verheerende Zerstörung bringen. Zum Schutz vor den Gesteinsbrocken aus dem All testen Wissenschaftler im Labor, wie Röntgenstrahlung die Bahn gefährlicher Asteroiden verändern kann. Eine potenzielle Rettung für die Erde vor kosmischen Kollisionen?











Link kopiert



Asteroiden aus dem Weltall ist die Menschheit nicht mehr ganz so hilflos ausgeliefert wie noch vor Jahrzehnten. Was in Hollywood-Blockbustern wie „Armageddon“ actiongeladene Science Fiction war, könnte zur realistischen Möglichkeit werden. Die nach einer griechischen Göttin benannte Mission „Hera“ der europäischen Raumfahrtagentur Esa soll dazu beitragen – starten soll sie im Oktober.