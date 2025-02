Schutz bei Veranstaltungen: Stadt will sich mit Barrieren gegen Amokfahrten schützen

1 Die Sperren lassen sich offenbar schnell aufbauen. Foto:

Die schrecklichen Bilder wird man wahrscheinlich nie vergessen. Die Amokfahrten in Berlin im Jahr 2016 und jetzt im Dezember in Magdeburg über die jeweiligen Weihnachtsmärkte haben zahlreiche Tote und Verletzte gefordert. Ganz aktuell ist am Donnerstagmorgen in München wieder ein Auto in eine Menschenmenge gefahren, die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Stadt Marbach möchte sich nun jedenfalls gegen gezielte Angriffe bei Großveranstaltungen schützen – und eine Fahrzeugsperre anschaffen.