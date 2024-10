Schusswaffengebrauch im Dienst: Polizeibeamte gaben 2024 besonders viele tödliche Schüsse ab

3 In München tötete die Polizei einen 18-Jährigen, der auf das israelische Generalkonsulat und das NS-Dokumentationszentrum geschossen hatte. (Archivbild) Foto: München TV/dpa

Das Jahr ist noch nicht zu Ende, doch schon jetzt ist klar: 2024 haben deutsche Polizistinnen und Polizisten im Dienst deutlich mehr Menschen erschossen als in den Jahren zuvor.











Berlin - Polizeibeamte haben im Dienst in diesem Jahr bereits deutlich mehr tödliche Schüsse abgegeben als in den Vorjahren. Nach einer Auswertung von Polizeiberichten durch die Deutsche Presse-Agentur starben seit Januar bundesweit 17 Menschen bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Einer von ihnen war der 18-jährige Österreicher, der am 5. September auf das israelische Generalkonsulat und das NS-Dokumentationszentrum in München geschossen hatte, bevor er von der Polizei getötet wurde.