Schuss-Serie in der Region Stuttgart: Wieder Handgranate bei Schüsse-Cliquen im Spiel

Schuss-Serie in der Region Stuttgart

1 Hatte schon 2016 mit einer M52-Handgranate zu tun: der heutige LKA-Präsident Andreas Stenger. Foto: dpa/Patrick Seeger

Immer mehr mutmaßliche Mitglieder der schießwütigen Gangster-Rapper-Gruppierungen landen im Knast. Das LKA vermeldet 50 Festgenommene. Dabei wächst die Besorgnis über das Waffenarsenal.











Link kopiert



Nach dem jüngsten Schusswechsel unter rivalisierenden Gruppierungen in Schorndorf-Weiler (Rems-Murr-Kreis) gibt es für die Ermittler neue Einblicke in das mutmaßliche Waffenarsenal der schießwütigen rivalisierenden Gruppierungen. Und die sind besorgniserrend: Denn nach der Schießerei am 23. Oktober sind erneut Kriegswaffen aufgetaucht – unter anderem eine jugoslawische Handgranate. Der Friedhof-Anschlag von Altbach vor sechs Monaten ist somit kein Sonderfall – wie nun der neue Handgranatenfund zeigt.