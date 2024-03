Schuss-Serie in der Region Stuttgart: LKA identifiziert Schützen von Zuffenhausen

1 Tatort Burgunderstraße, 17. März 2023: Die Schüsse auf einen 32-Jährigen sind offenbar geklärt. Foto: SDMG/Sven Kohls

Knapp ein Jahr hat es gebraucht – nun gelten die Schüsse vor einer Shisha-Bar in Zuffenhausen mit einem lebensgefährlich verletzten Opfer als geklärt. Die Spurensuche führt zu einem Trio, das bereits in Haft sitzt.











Ein 32-Jähriger hat die Schüsse aus nächster Nähe nur knapp überlebt. Allerdings muss er mit schweren körperlichen Behinderungen leben – während die Ermittlungen der Soko „Runaway“ der Stuttgarter Kripo in einer Sackgasse zu enden schienen. Die Schießerei in der Burgunderstraße in Zuffenhausen am 17. März 2023 gehört zu den folgenschwersten Bluttaten im Straßenkrieg zweier schießwütiger Gruppierungen in der Region Stuttgart. Am Freitag, fast ein Jahr später, gibt das Landeskriminalamt bekannt, dass man zwei Schützen sowie einen Helfershelfer identifiziert habe.