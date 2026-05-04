Schuss mit Schrotmunition: Frau bei Suche nach Hund von Selbstschussanlage verletzt

1 Die Polizei fand auf dem Grundstück diverse Waffen und gefährliche Gegenstände. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt büxt ein Hund aus - als die Halterin ihn sucht, wird sie von einem Schuss getroffen. Was ist bislang über den Fall bekannt?











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Gommern - Eine Frau ist auf der Suche nach ihrem Hund auf einem Grundstück in Gommern in Sachsen-Anhalt von einer Selbstschussanlage angeschossen und schwer verletzt worden. Der Hund der 54-Jährigen büxte am Samstag aus und rannte auf das fremde Grundstück, wie die Polizei mitteilte. Die Frau folgte demnach dem Hund. Auf dem Grundstück löste sich ein Schuss mit Schrotmunition und traf die Frau.