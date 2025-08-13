Schuss in Ludwigsburg: Streit eskaliert – 20-Jähriger feuert Reizstoffpistole auf Kontrahenten ab

Zwei Männer und eine Frau sind am Dienstagabend in Ludwigsburg in Streit geraten. Ein 20-Jähriger zückt eine Pistole – woraufhin bei der Polizei eine Vielzahl an Notrufen eingeht.
Nachdem in der Nacht auf Dienstag in Markgröningen mehrere Schüsse gefallen sind, liefen am Abend auch in Ludwigsburg die Leitungen der Polizei heiß. Gegen 18.20 Uhr war eine Vielzahl von Notrufen eingegangen, da an der Kreuzung der Hindenburgstraße und der Breslauer Straße ein Mann im Streit eine Schusswaffe gezückt und abgefeuert haben soll.