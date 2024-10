Kugel bleibt in Schuhsohle stecken

Schuss auf 35-Jährigen in Köln

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Bei einem Streit in einer Gaststätte fällt plötzlich ein Schuss. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Die Polizei fasst den mutmaßlichen Schützen.











Link kopiert



Bei einem Streit in einer Kölner Gaststätte soll in einem Handgemenge ein 48-Jähriger auf einen 35 Jahre alten Mann geschossen haben. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei fand die Kugel später in der Schuhsohle des 35-Jährigen.