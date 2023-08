Oberer See in Böblingen

Ein junger Mann wird angeschossen – und geht danach erst mal nach Hause.

Ein 22-Jähriger wird in Böblingen angeschossen und geht danach nach Hause, ohne die Polizei zu verständigen. Als er sich schließlich im Krankenhaus behandeln lässt, findet ein Arzt das Projektil in seinem Bein und ruft die Polizei.









Die Polizei Böblingen ermittelt gegen einen unbekannten Täter wegen gefährlicher Körperverletzung. Grund dafür ist ein Schuss, der am Freitagabend zwischen 20.30 und 20.45 Uhr im Bereich des Oberen Sees in Böblingen gefallen ist, und einen 22-Jährigen am Bein verletzt hat.