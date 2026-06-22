Ein gesperrter Basketballplatz, ein Influencer, ein virales Video und tausende Reaktionen: Nach der Debatte um die Anlagen am Römerhügel arbeitet das Landratsamt nun an einer Lösung.
Basketball hat in Ludwigsburg einen hohen Stellenwert – umso größer ist derzeit die Aufregung um einen abgesperrten Freiplatz am Römerhügel. Obwohl das Problem seit Monaten bekannt ist, wurde die Schließung innerhalb weniger Tage zum Internet-Thema: Ein TV-Beitrag ging viral, ein Influencer schaltete sich ein und selbst Matthias Knecht warb in den Kommentarspalten um Verständnis. Die große Aufmerksamkeit scheint nun Wirkung zu zeigen – der Landrat hat einen Vorschlag.