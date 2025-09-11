Schulwege in Stuttgart: Tipps für Eltern: So kommen Kinder sicher zur Schule

Nicht zu spät loslaufen und Spielzeuge in den Ranzen: Zum Start der Aktion „Sicherer Schulweg“ erklären Polizei und Stadt, wie der Schulweg für Kinder sicherer wird.
Was ist beim Queren einer Straße zu beachten? Wie kann man auch im Dunkeln von Autofahrern gut erkannt werden? Und welcher Weg führt eigentlich am sichersten zur Schule? Rund 120 Schulanfänger der Stammheimer Grundschule haben beim ersten Verkehrssicherheitstag der diesjährigen Aktion „Sicherer Schulweg“ die wichtigsten Regeln gelernt, um gefahrlos zur Schule zu gelangen.