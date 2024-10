Schulweg-Initiative von StZ und StN: Stadt will 8 Stellen auf Stuttgarter Schulwegen sicherer machen

Stadt will 8 Stellen auf Stuttgarter Schulwegen sicherer machen

1 Gar nicht so ungefährlich: der Weg zur Torwiesenschule. Foto: Achim Zweygarth/Archiv

Unsere Redaktion hat dem Ordnungsamt zehn weitere von Eltern gemeldete Gefahrenstellen auf Schulwegen vorgelegt. Fast überall will die Verwaltung jetzt nachbessern.











Link kopiert



Anfang Oktober haben wir zehn weitere Meldungen von den insgesamt gut 1300 Hinweisen auf Gefahrenstellen im Rahmen unserer Aktion „Achtung, Schulweg!“ an die Stadtverwaltung geschickt mit der Bitte um Einschätzung. Mittlerweile sind die Antworten eingetroffen. An acht Stellen will die Stadt nun nachbessern. Teilweise laufen die Planungen schon, teilweise werden sie durch die Elternhinweise beschleunigt oder angeschoben.