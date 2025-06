Gymnasien in Baden-Württemberg verlieren an Beliebtheit

1 Immer weniger Viertklässler wechseln in Baden-Württemberg aufs Gymnasium (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod

Gymnasien in Baden-Württemberg verlieren leicht an Zuspruch. Der Trend zeigt sinkende Zahlen, während Gemeinschaftsschulen und Realschulen an Beliebtheit gewinnen.











Link kopiert



Weniger Viertklässler als in den Vorjahren wechseln in Baden-Württemberg auf das Gymnasium. Obwohl es mit einem Anteil von 42,8 Prozent die beliebteste Schulform bleibt, sei die Nachfrage zum Schuljahr 2024/25 das zweite Jahr in Folge gesunken, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit.