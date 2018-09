Schultüte zum Schulanfang Unglaublich, zu was Eltern fähig sind

Von the 10. September 2018 - 15:17 Uhr

Kreativ und individuell: Schultüten dürfen heutzutage alles sein – aber bloß nicht von der Stange. Foto: dpa

Kaum rückt der erste Schultag näher, bewaffnen sich Eltern mit Heißkleberpistole und Häkelnadeln, um die einzig wahre Schultüte zu kreieren. Ein Blick in die Social-Media-Kanäle zeigt, zu welchen Hochleistungen sie dann fähig sind.

Stuttgart - Die Einschulung des Nachwuchses weckt in Eltern verborgene Talente. Eine 0815-Schultüte aus dem Kaufhaus? Von wegen! Da wird mit Heißkleberpistole und Tonpapier hantiert, da wird die Nähmaschine vom Dachboden geholt oder die Häkelnadeln hervorgekramt. Es entstehen Einhörner-, Rennauto- oder Dinosaurier-Tüten. Die einzige Vorgabe: Je individueller, desto besser – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Manche Eltern entwickeln dabei einen Ehrgeiz, der auf Außenstehende schon mal befremdlich wirken kann.

Die Ergebnisse dieser Bastelorgien präsentieren die ABC-Schützen dann stolz am Tag der Einschulung, die die Eltern – in Zeiten von Social Media beinahe eine Selbstverständlichkeit – zeigen ihr kreatives Werk indes auf Instagram, Pinterest und Co. 50.000 Bilder findet man, wenn man auf Instagram das Hashtag #Schultüte eingibt.

Wer dieser Tage die sozialen Netzwerke durchstöbert, dem schlackern angesichts mancher Schultüten-Kreationen regelrecht die Ohren. Wir haben Beispiele:

