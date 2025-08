1 Clevere Ideen zum Befüllen der Schultüte machen den ersten Schultag noch schöner. Foto: Savicic/ Shutterstock

Bald ist es wieder soweit: Ein neues Schuljahr startet und zahlreiche Kinder machen sich zum ersten Mal auf den Weg in die Schule. Zum Schulanfang gehören auch ganz klassisch die Schultüten, die stolz präsentiert und freudig ausgepackt werden. Doch was gehört eigentlich alles rein in die Zuckertüte und wie packt man die Schultüte richtig? Wir haben Tipps zusammengestellt.











Darauf kommt’s an beim Packen der Schultüte

Eine bunte Mischung macht sich in der Schultüte am besten. Typisch sind ein paar Süßigkeiten oder etwas Obst – daher stammt auch der Name „Zuckertüte“, der in manchen Regionen gebräuchlich ist. Ergänzend eignen sich praktische Dinge für den Schulalltag, etwa eine Brotdose oder ein Mäppchen.