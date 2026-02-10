In Welzheim ist die Entscheidung schon vor der Bürgermeisterwahl quasi gefallen, in Urbach beginnt der Machtkampf. Warum die eine Wahl Formsache ist, die andere alles verändern könnte.
Wenn am 8. März die Wahlurnen für die Landtagswahl öffnen, erledigen zwei Kommunen im Rems-Murr-Kreis gleich noch eine zweite demokratische Pflicht im selben Gang. In Welzheim und Urbach enden die Amtszeiten der jeweiligen Bürgermeister. Der Bewerberschluss am Montagabend hat nun Klarheit gebracht: Hier die erwartete Wiederwahl ohne Konkurrenz, dort ein Duell mit offenem Ausgang.