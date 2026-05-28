Schulter ausgekugelt: Giulia Gwinn meldet sich nach Operation

Giulia Gwinn musste operiert werden. Der Eingriff bei der Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft ist erfolgreich verlaufen und sie kann bei Instagram schon wieder scherzen.
Die deutsche Fußballspielerin Giulia Gwinn (26) ist erfolgreich an der Schulter operiert worden. Das hat ihr Verein, der FC Bayern München, am 28. Mai mitgeteilt. Die Kapitänin der Fußballnationalmannschaft der Frauen meldete sich selbst wenige Stunden später mit einem Foto bei Instagram, das offenbar noch im Krankenhaus entstanden ist.