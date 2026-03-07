Schulstreik in Stuttgart: Schüler müssen Verwarngeld zahlen – „unser Protest soll unterbunden werden“

Wer wegen einer Demo Unterricht verpasst, muss mit Post vom Ordnungsamt rechnen. Zwei Rektoren über ihre Meinung zum Schulstreik und warum die Aktion am Donnerstag aus dem Ruder lief.
„Komm, wir gehen auf die Barrikade, leisten Widerstand, wehren uns im Krisenstaat!“ Mit diesen Zeilen sind Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland am Donnerstag zum Schulstreik aufgerufen worden. Es ging um die Wiedereinführung des Wehrdienstes. Auch in Stuttgart gingen zahlreiche junge Menschen auf die Straße.