Schulstart in Baden-Württemberg: Ministerin macht Druck: Gymnasien sollen weniger aussieben und Abi-Quote erhöhen

Ab jetzt gilt in Baden-Württemberg wieder die neunjährige Schulzeit an Gymnasien. Kultusministerin Schopper dringt deshalb auf eine Steigerung der Abi-Quote.
In einer Woche sind für 1,5 Millionen Schüler und 100 000 Lehrkräfte in Baden-Württemberg die Sommerferien zu Ende. Als wesentliche Änderung im neuen Schuljahr startet dann für rund 83 000 Fünft- und Sechstklässler das – auf Druck der Elternschaft von der grün-schwarzen Koalition – wieder eingeführte und neu gestaltete neunjährige Gymnasium.