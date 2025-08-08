Schulschwänzen in Stuttgart: Wenn Familien Urlaub verlängern – „Vielleicht wären 2 Monate Ferien die Lösung“

Wer – warum auch immer – früher in die Ferien starten oder später zurückkommen will, braucht eine Beurlaubung von der Schulleitung. Wie oft kommt das vor und welche Regeln gelten?
Die späten Sommerferien in Baden-Württemberg sind bei Urlaubsreisen zuweilen mit einem deutlichen Preisvorteil verbunden. Noch deutlicher ist dieser freilich in der Zeit, in der alle Kinder und Jugendliche wieder Schule haben, also ab Mitte September. Für Familien könnte es also attraktiv sein, die Ferien eigenmächtig zu verlängern.