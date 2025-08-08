Schulschwänzen in Stuttgart: Kinderärzte lehnen Krankmeldungen vor Ferienbeginn ab

Kinder- und Jugendärzte stellen keine Krankmeldungen für kurz vor oder nach den Schulferien fehlende Schüler aus – selbst wenn es entsprechende Vorgaben der Schule gibt.
Kinder- und Jugendärzte in Stuttgart geben in der Regel keine medizinischen Atteste für fehlende Schüler aus – auch nicht unmittelbar vor oder nach den Ferien. Das bestätigt der Obmann der Kinder- und Jugendärzte der Landeshauptstadt. „Wir Kinder- und Jugendpraxen lehnen solche medizinische Nachweise grundsätzlich ab“, sagt Özgür Dogan, der als niedergelassener Kinderarzt in Stuttgart arbeitet.