1 Das Ebelu hat schon zu: Schulleiter Mario Zecher. Foto: Eva Funke

Von Dienstag an sollen Schulen und Kitas in Baden-Württemberg geschlossen bleiben. An einzelnen Schulen findet jetzt bereits kein Unterricht mehr statt.

Stuttgart - In dem derzeit in einem Interimsstandorte in der Ludwigstraße in Stuttgart untergebrachten Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums (Ebelu) findet wegen der Corona-Pandemie bereits zu Wochenbeginn kein Unterricht mehr statt. „Nach reiflicher Überlegung haben wir entschieden, das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium schon ab Montag 16. März geschlossen zu halten“, schrieb Schulleiter Mario Zecher am Sonntag in einem Elternbrief. Die Lernorganisation könne auch ohne persönliche Präsenz per Mailverkehr zwischen Lehrkräften und Schülern erfolgen. Derzeit besuchen etwa 480 Schülerinnen und Schüler das traditionsreiche Stuttgarter Gymnasium.

Die baden-württembergische Landesregierung hatte vergangenen Freitag beschlossen, die Schulen von Dienstag an zu schließen. Der Montag sollte dazu dienen, die unterrichtsfreien Wochen zu organisieren und die Schüler mit Aufgaben zu versorgen. In Bayern treten die Schulschließungen bereits am Montag in Kraft.

„Wir nehmen den Hinweis der Landesärztekammer ernst“

Der Schulleiter am Ebelu betonte: „Es ist unser Anliegen, die Verbreitungsgefahr des Corona-Virus so gering wie möglich zu halten. Den Hinweis der Landesärztekammer, dass ein weiterer Unterrichtstag an den Schulen ein unnötiges Infektionsrisiko mit sich bringt, nehmen wir ernst.“ Zecher verwies in dem Elternbrief darauf, dass durch enge Verbindungen zum dem bereits geschlossenen Hölderlingymnasium, an dem einige Personen nachweislich mit dem Virus infiziert seien, eine bereits erfolgte Ansteckung von Schülern und Lehrkräften nicht ausgeschlossen werden könne. „In der Abwägung zwischen einem möglichen Ansteckungsrisiko und der Verteilung von Lernaufgaben sind wir zum Schluss gekommen, auf die persönliche Anwesenheit von Lehrkräften und Schülern zu verzichten.“ Auf Anfrage sagte Zecher, die Maßnahme sei Eltern ganz überwiegend auf große Zustimmung und Dankbarkeit gestoßen.

Landeselternbeirat empört über vorgezogene Schulschließung in Konstanz

Mit heftiger Kritik hat der Landeselternbeirat auf den Fall einer vorzeitigen Schulschließung in Konstanz reagiert. Die Schulleitung des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums habe gegen die Dienstanweisungen der Kultusverwaltung gehandelt und verletze damit ihre Pflichten grob, schrieb der Vorsitzende des Landeselternbeirats Carsten T. Rees: „Der Landeselternbeirat Baden-Württemberg erwartet von der Kultusverwaltung, in aller deutlichen Härte gegen dieses schwerwiegende Dienstvergehen vorzugehen und umgehend disziplinarische Maßnahmen einzuleiten.“ Die beim Landeselternbeirat zahlreich eingehenden Nachfragen zeigten die deutliche Verunsicherung der Eltern, „die sich durch ein solches Verhalten noch verstärkt“.