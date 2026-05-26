Schulschach-DM: Ein Siegerpokal geht nach Kernen – nach umkämpften Nachbarschaftsduell

In neun Runden hatten sich die Kernener „Schach-Kids“ hervorragend durch das Turnier gespielt und standen nach acht Runden punktgleich auf dem elften und zwölften Tabellenplatz. Im letzten Spiel kam es dann ausgerechnet zum direkten Duell. In einem intensiven Wettkampf mit vier engen Partien siegte das Team der KMS mit 3:1. Damit standen die fünf Karl-Mauch-Schüler mit 12:6 Mannschafts- und 20,0 Brettpunkten ungeschlagen auf dem fünften Platz. Aber auch die Schüler der Haldenschule haben sich hervorragend geschlagen; sie belegten mit 10:8 Mannschafts- und 20,0 Brettpunkten den 17. Platz. Deutscher Schulschach-Meister der Grundschulen wurde die Schule am Pulverberg Bremen. Knapp dahinter landete die Schule Windmühlenweg Hamburg auf dem zweiten Platz.