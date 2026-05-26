Schulschach-DM: Ein Siegerpokal geht nach Kernen – nach umkämpften Nachbarschaftsduell
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Die Mannschaft der Karl-Mauch-Schule bei der Siegerehrung – von links Tuncay Korkmaz, Maximilian Kühne, Leon Maile, Julian Gehring und Elias Haehl. Foto: Privat

Das Team der Karl-Mauch-Schule aus Stetten belegt bei der Schach-DM den fünften Platz, die Mannschaft der Haldenschule Rommelshausen landet auf dem 17. Rang.

48 Vierer-Teams haben kürzlich in Willingen im Sauerland die deutschen Schulschach-Meister der Grundschulen ermittelt. Mit dabei die Teams der beiden Kernener Grundschulen. Die Schüler der Karl-Mauch-Schule Stetten (KMS) mit Elias Haehl, Julian Gehring, Leon Maile, Maximilian Kühne und Tuncay Korkmaz gewannen als Fünfte sogar einen Siegerpokal. Die Haldenschule (HS) mit Jan Wüstenberg, Leon Traub, Felix Wüstenberg, Paul Gernhard und Elyas Can landete auf dem 17. Platz.

 

In neun Runden hatten sich die Kernener „Schach-Kids“ hervorragend durch das Turnier gespielt und standen nach acht Runden punktgleich auf dem elften und zwölften Tabellenplatz. Im letzten Spiel kam es dann ausgerechnet zum direkten Duell. In einem intensiven Wettkampf mit vier engen Partien siegte das Team der KMS mit 3:1. Damit standen die fünf Karl-Mauch-Schüler mit 12:6 Mannschafts- und 20,0 Brettpunkten ungeschlagen auf dem fünften Platz. Aber auch die Schüler der Haldenschule haben sich hervorragend geschlagen; sie belegten mit 10:8 Mannschafts- und 20,0 Brettpunkten den 17. Platz. Deutscher Schulschach-Meister der Grundschulen wurde die Schule am Pulverberg Bremen. Knapp dahinter landete die Schule Windmühlenweg Hamburg auf dem zweiten Platz.

Beide Kernener Mannschaften wurden in bewährter Weise von Simona Gheng betreut, die seit vielen Jahren in Kooperation mit der Spvgg Rommelshausen die Grundschul-Schach-AGs leitet. Zum Top-Scorer bei der Karl-Mauch-Schule avancierte Leon Maile mit 8:1 Brettpunkten. Bei der Haldenschule erspielte Leon Traub starke 7:2 Punkte am zweiten Brett.

 