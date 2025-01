Schulreformen in Baden-Württemberg: Warum dieses Bildungspaket groß aber ungenügend ist

Schulreformen in Baden-Württemberg

1 Kultusministerin Theresa Schopper zeigt bei der Grundschulempfehlung schlechtes Krisenmanagement. Foto: dpa/Marijan Murat

Sprachförderung für die Kleinen, neunjähriges Gymnasium für ältere Schüler – was im Bildungspaket fürs Land fehlt und was die Politik richtig schlecht gemacht hat, analysiert Bärbel Krauß.











Mit der Reform von Schule wird die Politik nie fertig. Das kann man der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg gleich hinterher rufen, die an diesem Mittwoch mit preisend viel schönen Reden ihr Bildungspaket beschlossen hat. Für die aktuellen Schulreformen gilt das besonders, so vielteilig sie nun auch ausgefallen sind. Das ist noch lange kein Schlusspunkt. Weitere Reformschritte zur Bereinigung der nach wie vor zu komplizierten Schulstrukturen müssen zügig folgen.