1 Die meisten Viertklässler wollen aufs Gymnasium. Eine Haupt- und Werkrealschule wählt nur jeder Zwanzigste. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Wie viele Hauptschulen gibt es noch im Südwesten? Die Zahl wird gut verborgen in der Statistik – und sie ist eindrücklich. Auch den Verteidigern der Schulart in der Politik sollte sie zu denken geben.











Raten Sie mal, wie viele Hauptschulen es in Baden-Württemberg noch gibt? Die Information findet sich in den offiziellen Schuldaten nicht. Dort wird zwischen den Haupt- und den im Jahr 2010 eingeführten Werkrealschulen nicht unterschieden. Das Statistische Landesamt weist nur aus, dass es zuletzt 229 davon gab. Wer wissen will, wo diese Schularten heute stehen, muss tief in die Statistik eintauchen. Ein Ergebnis vorneweg: Es gibt in ganz Baden-Württemberg nur noch eine reine Hauptschule.