Schulreformen in Baden-Württemberg: Neuer Volksantrag fordert schnelle Änderungen am G9

1 Nach dem Volksantrag ist bei der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium vor dem Volksantrag Foto: dpa/Armin Weigel

Eltern in Baden-Württemberg bringen erneut einen Volksantrag zum neunjährigen Gymnasium auf den Weg. Welche Änderungen die Elterninitiative G9! jetzt erreichen will.











Die Elterninitiative G9!jetzt hat einen neuen Volksantrag angekündigt, um doch noch Änderungen an dem von der Landesregierung geplanten neunjährigen Gymnasium durchzusetzen. Die Initiatoren wollen ihren Gesetzentwurf an diesem Mittwoch im Landtag einreichen. Ihr wichtigstes Ziel ist, dass die aktuellen G8-Klassen bei der im kommenden Schuljahr beginnenden Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium auch in den Genuss der Schulzeitverlängerung bis zum Abitur kommen. Das sei eine vehemente Forderung vieler Eltern im Land, erklärte eine der neuen Sprecherinnen der Initiative, Marita Raschke, in einer Pressemitteilung. „Deshalb haben wir erneut einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der die Wahlmöglichkeit bietet, G8 um ein Schuljahr zu strecken“, teilte Raschke mit.