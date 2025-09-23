Schulreform in Baden-Württemberg: Zurück zu G9: Chance oder Chaos an den Gymnasien?

Seit diesem Schuljahr ist G9 erst einmal ab Klasse 5 und 6 wieder Regelform im Land. Schulleiter erwarten doppelte Herausforderungen, die gut geregelt werden müssen.
Obwohl Baden-Württemberg ab diesem Schuljahr flächendeckend vom achtjährigen auf das neunjährige Gymnasium (G9) als Regelform umgestellt hat, konnte sich Jürgen Schwarz, der Schulleiter des Rutesheimer Gymnasiums, in der Vorbereitungsphase relativ entspannt zurücklehnen. Denn „seine“ Bildungseinrichtung ist eine von 44 auserwählten Modellschulen im Land gewesen, in denen Schülerinnen und Schüler ihr Abitur auch bislang erst nach neun, anstatt bislang üblichen acht Jahren machen konnten. Schwarz kann sich noch gut erinnern, wie herausfordernd diese Umstellung im Schuljahr 2012/2013 vor mehr als zehn Jahren in seiner Schule gewesen ist. „Auf die Gymnasien warten in den nächsten Jahren Parallelstrukturen, die sie gut organisieren und begleiten müssen“, sagt er. Es sei auch eine große Herausforderung und eine anstrengende Denkaufgabe für die Lehrkräfte, die in den nächsten Jahren zwei Geschwindigkeiten bis zum Abitur fahren müssten. Denn: Die Einführung von G9 ist aufwachsend und betrifft zunächst die Klassen 5 und 6.