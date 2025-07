Schulradeln im Rems-Murr-Kreis: Realschüler aus Fellbach radeln einmal um die Erde – im übertragenen Sinn

Die Schüler im Rems-Murr-Kreis sind in diesem Jahr ordentlich in die Pedale getreten. Beim Schulradeln legten sie rund 449 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, wie aus einer Mitteilung des Landratsamts hervorgeht. Dafür seien 62 Schulteams für eine klimafreundliche Mobilität an den Start gegangen. Diverse Schulen heimsten Preise ein, die der Landkreis spendiert.

Bereits zum dritten Mal haben die Schulen im Rems-Murr-Kreis an dem Sonderwettbewerb „Schulradeln“ im Rahmen der Aktion Stadtradeln teilgenommen. Dabei treten Schulen in Baden-Württemberg gegeneinander an. Die Idee, die dahintersteckt: Innerhalb von drei Wochen so viele Kilometer auf dem Fahrrad zu sammeln wie möglich – egal, ob auf dem Schulweg, auf dem Weg zur Freizeitbeschäftigung oder einfach nur zum Spaß an der Bewegung.

Zur Belohnung kommt der Eiswagen vorbei

Die Schulen im Rems-Murr-Kreis seien mit den 449 000 „erradelten“ Kilometern in diesem Jahr noch aktiver als bisher gewesen. Das Engagement wird vom Rems-Murr-Kreis auch belohnt, denn die Schule, die die meisten geradelten Kilometer pro Gesamtschülerzahl sammelt, werde von einem Eiswagen besucht, weitere Gewinne seien Zuschüsse zum Schulfest. Preise gibt es in den drei Kategorien Grundschulen, weiterführende Schulen und Sonderpädagogische Einrichtungen.

Drei Schulen im Kreis dürfen sich über den Besuch eines Eiswagens freuen: die Fröbelschule Schorndorf, die Grundschule Leutenbach-Nellmersbach und die Hermann-Hesse-Realschule in Fellbach-Schmiden. Die Fröbelschule Schorndorf habe beim Schulradeln 8417 Kilometer erfasst und insgesamt 940 Einzelfahrten absolviert. Diese Leistung entspreche einer Kohlendioxid-Vermeidung eines Flugs von zwei Personen nach Rom und zurück.

43 262 Kilometer in über 3700 Einzelfahrten

Die Schüler der Grundschule Nellmersbach legten eine Strecke von 9121 Kilometern in rund 500 Einzelfahrten zurück, was einer Fahrradtour bis nach Südafrika entspräche. Die Hermann-Hesse-Realschule in Schmiden legte 43 262 Kilometer in über 3700 Einzelfahrten zurück und ist damit – im übertragenen Sinne – mehr als einmal um die Erde geradelt.