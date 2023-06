Schulpolitik in Ludwigsburg

1 Stabswechsel: Christof Martin (rechts) beerbt Wolfgang Medinger. Foto: Susanne Mathes

Schüler verlässlich in die Schule holen, Lehrern gute Bedingungen bieten: Zum Chefwechsel am Ludwigsburger Goethe-Gymnasium gibt es Appelle an die Politik.









Ludwigsburg - Frisch vom Auslandsdienst aus Singapur zurück, empfand Christof Martin dort in unwägbaren Pandemiezeiten eine Sache als besonders eindrücklich: „Ich habe in Asien die komplett durchdigitalisierte Schule erlebt“, sagte der neue Chef des Ludwigsburger Goethe-Gymnasiums bei seiner Amtseinsetzung durch den Leitenden Regierungsschuldirektor Thomas Hölz. „Wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft sie dort an ihrer Zukunft arbeiten, müssen wir hier dringend stärker auf Naturwissenschaften und der Technisierung setzen, damit wir nicht den Anschluss verlieren.“ Es gelte, Tradition und Moderne tatkräftig zu verbinden.