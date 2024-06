Schulpflicht für Flüchtlinge: Berufsschulen schlagen Alarm

1 Der Gesamtschulleiter Oliver Schmider sagt, man habe für die Beschulung junger Flüchtlinge zu wenig Räume und Lehrkräfte. Die Situation sei dramatisch. Foto: Werner Kuhnle

Auch für Flüchtlinge im Alter zwischen 15 und 18 Jahren gilt eine Berufsschulpflicht. Doch die Schulen im Landkreis Ludwigsburg können die Nachfrage kaum noch bewältigen.











Die sechs Berufsschulen im Landkreis Ludwigsburg haben ein massives Problem: Sie sind mit der Beschulung junger Flüchtlinge zwischen 15 und 18 Jahren, die keine oder kaum deutsche Sprachkenntnisse haben, überfordert und können dieser Pflichtaufgabe kaum noch nachkommen. „Wir strengen uns unheimlich an, aber wir haben überall ein Ressourcen- und Kapazitätsproblem“, sagt Oliver Schmider. Er ist nicht nur der Leiter der Erich-Bracher-Schule in Kornwestheim, sondern auch Gesamtschulleiter der Berufsschulen im Landkreis Ludwigsburg. Und er weiß, wo in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen der Schuh drückt. „Wir wissen zum einen nicht, wo wir die Jugendlichen räumlich unterbringen sollen, zum anderen gibt es für das Fach Deutsch so gut wie keine Lehrkräfte mehr. Aufgrund der Situation der letzten zwei Jahre ist der Lehrermarkt abgegrast.“