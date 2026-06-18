Schulpartnerschaft: Wenn Schule ein Symbol der Hoffnung ist

Die Cotta-Schule und ein Gymnasium in der ukrainischen Stadt Chmelnyzkij haben eine Schulpartnerschaft vereinbart. Ein Schritt, der Perspektiven eröffnet.
Der Weg nach Stuttgart war weit, die Busfahrt dauerte eine halbe Ewigkeit. Genau gesagt 40 Stunden, einschließlich zehn Stunden Aufenthalt an den Grenzübergängen zu Polen und zu Deutschland. Am Sonntag kamen sie an. Jetzt, am Mittwoch, stehen die zwölf Schülerinnen und Schüler des Serjii-Yefremov-Gymnasiums aus der 1500 Kilometer entfernten ukrainischen Stadt Chmelnyzkij mit ihrem Schulleiter Andrii Yakivchuk im Trauzimmer des Stuttgarter Rathauses, gemeinsam mit Schülern der Stuttgarter Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule und lauschen eher schüchtern der Begrüßung durch Schulbürgermeisterin Isabel Fezer, die den Kampf der Ukrainer „für uns alle“ lobt, den Wert von Freundschaft betont und den Schülern aufgab, „Deutsch zu lernen“.