Schulneubau in Geislingen: Das neue Gymnasium wird teurer

Der Bau des neuen Gymnasiums im Notzental und die Zusammenlegung mit dem Helfenstein-Gymnasium verteuert sich erheblich – und hat Auswirkungen auf Geislingen.
Die Hiobsbotschaften um die Geislinger Gymnasien reißen nicht ab: Eigentlich wird derzeit alles vorbereitet, um nach Jahren der Diskussion die beiden allgemeinbildenden Schulen – das Michelberg-Gymnasium (MiGy) und das Helfenstein-Gymnasium (HeGy) – im Notzental zusammenzulegen; dafür soll ein Neubau neben dem HeGy entstehen. Bisher ging man von Kosten in Höhe von rund 51,4 Millionen Euro aus. Am Donnerstag hat Geislingens Oberbürgermeister Ignazio Ceffalia bekannt gegeben, dass sich diese Summe nicht halten lassen wird.