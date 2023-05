1 Gerhard Link im Jahr 2016, im Hintergrund die Philipp-Matthäus-Hahn-Grund- und -Gemeinschaftsschule: Sechs Jahre hat er dort verbracht. Foto: Susanne Mathes (Archiv)

Gerhard Link, auslandserfahrener Rektor der Kornwestheimer Philipp-Matthäus-Hahn-Grund- und -Gemeinschaftsschule, wechselt zum neuen Schuljahr an die Deutsche Schule im türkischen Izmir.









Seine vorerst letzten Tage an der Kornwestheimer Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule (PMHG) hat sich Gerhard Link wahrhaftig anders vorgestellt. Jetzt, zum Schuljahresende, als es sicher nicht an Arbeit mangelte, konnte der Schulleiter fast ausschließlich von zu Hause aus eingreifen. Link hat sich den Arm gebrochen und war krankgeschrieben. „Ich versuche, so viel wie möglich zu erledigen“, sagt der Mann, der am Dienstag seinen 54. Geburtstag gefeiert hat.