Schulkrise im Land: Geraten die Schüler mit besonderem Förderbedarf unter die Räder?

Das Land muss mehr für die Sonderschulen tun, fordert der Landkreistag. Schon jetzt ist der Lehrermangel dramatisch – und die Schülerzahlen wachsen enorm.
Kurz nach dem Start der Sondierungsgespräche über die künftige Koalition fordert der baden-württembergische Landkreistag vom Land mehr Anstrengungen, um eine adäquate Lehrerausstattung an den Schulen mit sonderpädagogischem Profil (SBBZ) sicherzustellen. „Das Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf droht unter die Räder zu geraten“, fürchtet Achim Brötel, Präsident des kommunalen Spitzenverbands.