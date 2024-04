1 Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung. Foto: dpa/Marijan Murat

Am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen geraten ein 33-Jähriger und ein 16-Jähriger in einen Streit. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung.











Ein 33-Jähriger soll am Bahnhof von Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) einen Jugendlichen ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, war es am Freitagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen zum Streit zwischen den beiden gekommen. Der Mann soll dann den 16-Jährigen geschlagen haben, der mit seiner Schulklasse an einem Bahnsteig wartete.