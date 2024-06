Schuljubiläum in Sindelfingen: 75. Geburtstag: Martinsschule feiert

Schwungvoll den 75. Geburtstag ihrer Schule feiern – der Plan der Schulgemeinschaft der Sindelfinger Martinsschule ist am Freitagabend aufgegangen: Zwei fröhliche und kurzweilige Stunden erlebten die Gäste in der vollgesetzten Martinskirche beim Festakt, dem Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

Musik und Rhythmus mit den Hanke Brothers

Einen großen Anteil an der beschwingten Atmosphäre hatten dabei die Hanke Brothers. Das Sindelfinger Brüderquartett, das in diesem Jahr einen Opus Klassik für vorbildliche Nachwuchsförderung erhält, hatte den Festakt mit einem knapp einstündigen Benefizkonzert zugunsten des Schul-Fördervereins bereichert. Auch im ersten Teil waren David Hanke (Blockflöte), Lukas Hanke (Viola, Perkussion), Jonathan Hanke (Klavier) und Fabian Hanke (Tuba) präsent: Gemeinsam mit verschiedenen Schülergruppen lockerten sie den Grußwortreigen musikalisch auf. Die Kinder und Jugendlichen zeigten dabei mit großer Begeisterung, wie viel Spaß sie bei den Klassen-Workshops im Vorfeld mit den Hanke Brothers an Musik und Rhythmus gefunden haben.

Für Schulleiter Steffen Breunig, der gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Vera Mülder durch den Abend führte, ist es kein Zufall, dass die Martinsschule genauso alt ist wie das Grundgesetz: „Gute Sachen“ würden eben einen langen Zeitraum halten, befand er. Eine räumliche Veränderung hatte es aber gegeben, wie sich Johannes Huhn, der 35 Jahre lang bis zu seinem Ruhestand 2004 Konrektor war, erinnerte: Bis Mitte der 1960er-Jahre sei sie in der Gartenstraße beheimatet gewesen, bevor der Umzug an den jetzigen Standort an der Klosterstraße erfolgte.

Große Wertschätzung

Wertschätzung gegenüber der Schule und insbesondere gegenüber des 32-köpfigen Kollegiums zog sich durch die die Reden wie ein roter Faden. Sindelfingens Erster Bürgermeister Christian Gangl hob hervor, dass neben der individuellen Förderung jedes Einzelnen auch Gemeinschaft an der Martinsschule großgeschrieben werde. Jochen Waidelich, der neue Leiter des Staatlichen Schulamts Böblingen, zeigte sich beeindruckt, mit wie viel Herzblut Schulleitung, Lehrkräfte und die ganze Schulgemeinschaft unter „immer wieder sehr herausfordernden Bedingungen für die beste Bildung für die anvertrauten Schülerinnen und Schüler“ kämpfen würden. Für den Einsatz, dass sich den Kindern und Jugendlichen dadurch „Möglichkeiten öffnen“ dankte Pfarrer Jörg Conrad. „Schwächen zu schwächen und Starken zu stärken“, beschrieb die katholische Schuldekanin Christine Werner diesen pädagogischen Ansatz.

Ein besonders Lob für die Schülerschaft hatten Thomas Grünwald und Nicole Beilner von der Caritas, die Partner bei der Schulsozialarbeit und der Nachmittagsbetreuung ist, dabei: Von diesen gehe ein „ausnehmende Freundlichkeit aus“, so ihre Beobachtung.

Nicht nur deswegen wird den rund 150 Schülerinnen und Schüler der Martinsschule wird der Festakt einen bleibenden Eindruck hinterlassen – und zwar in Form eines Tischkickers, ein Geschenk der Stadt Sindelfingen. Auch das Kollegium wird sich erinnern – unter anderem an das Lob von David Hanke: „Wer dieses Lehrer-Team erlebt hat, will dort in die Schule gehen.“