Schuljahresende in Baden-Württemberg

1 Kultusministerin Theresa Schopper Foto: dpa/Christoph Schmidt

Am letzten Schultag zieht Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper eine kurze Bilanz zum Schuljahr: Welche Probleme bleiben und welche bewältigt sind.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche sowie rund 120 000 Lehrkräfte in Baden-Württemberg beginnen an diesem Donnerstag die Sommerferien. „Das letzte Schuljahr war anstrengend. Ich bin froh über die große Pause für alle“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) in Stuttgart. „Das ist jetzt für viele hoffentlich eine Chance, dass der Kopf auch mal richtig durchgeblasen wird.“